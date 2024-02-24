Цей текст, як і епізод подкасту на українській мові, створено за допомогою штучного інтелекту. До другої річниці нападу Росії на Україну в суботу, 24 лютого, вийде спеціальний випуск новинного подкасту «5після5». Ведучі Крістіна Віке та Лукас Маурі розповідають про долю українських біженців у регіоні Брауншвейг-Вольфсбург і запитують себе, наскільки втома від війни та наслідки звикання до неї можуть стати проблемою Німеччини через два роки. Спецепізод також вперше з’являється українською – це стало можливим завдяки інструменту ШІ Eleven-Labs. Програмне забезпечення для синтезу мовлення дозволяє голоси господарів звучати оманливо реалістично вільною українською мовою. Переклад ШІ викликає лише кілька невеликих неясностей або помилок. Коли, нарешті, йдеться про «зниклі пристрої» з клініки Брауншвейг, насправді йдеться про «пожертвовані пристрої». Деякі переклади також містять помилки. Так, німецьке слово “Schoduvel“ означає карнавал у Брауншвейзі. Також штучний інтелект ще не може відтворити відмінності між чоловічою та жіночою мовою. Важливе зауваження щодо пожертв для України: Грошові пожертви значно зменшилися, але мешканці Брауншвейга продовжують пожертвувати. На ці гроші купують вживані автомобілі та мікроавтобуси, які переобладнують українські служби швидкої допомоги в швидкі машини, а також медикаменти, турнікети тощо. Ми отримуємо матеріальну допомогу, таку як вживане обладнання для діалізу, апарати з штучною вентиляцією легень, рятувальний одяг, медикаменти та багато іншого, від лікарень Брауншвейга, професійної пожежної служби, Мальтійського ордену та інших. Ми дуже вдячні за таку допомогу.

Цей текст, як і епізод подкасту на українській мові, створено за допомогою штучного інтелекту.

До другої річниці нападу Росії на Україну в суботу, 24 лютого, вийде спеціальний випуск новинного подкасту «5після5». Ведучі Крістіна Віке та Лукас Маурі розповідають про долю українських біженців у регіоні Брауншвейг-Вольфсбург і запитують себе, наскільки втома від війни та наслідки звикання до неї можуть стати проблемою Німеччини через два роки.

Спецепізод також вперше з’являється українською – це стало можливим завдяки інструменту ШІ Eleven-Labs. Програмне забезпечення для синтезу мовлення дозволяє голоси господарів звучати оманливо реалістично вільною українською мовою.

Переклад ШІ викликає лише кілька невеликих неясностей або помилок. Коли, нарешті, йдеться про «зниклі пристрої» з клініки Брауншвейг, насправді йдеться про «пожертвовані пристрої».

Деякі переклади також містять помилки. Так, німецьке слово "Schoduvel" означає карнавал у Брауншвейзі. Також штучний інтелект ще не може відтворити відмінності між чоловічою та жіночою мовою.

Важливе зауваження щодо пожертв для України: Грошові пожертви значно зменшилися, але мешканці Брауншвейга продовжують пожертвувати. На ці гроші купують вживані автомобілі та мікроавтобуси, які переобладнують українські служби швидкої допомоги в швидкі машини, а також медикаменти, турнікети тощо. Ми отримуємо матеріальну допомогу, таку як вживане обладнання для діалізу, апарати з штучною вентиляцією легень, рятувальний одяг, медикаменти та багато іншого, від лікарень Брауншвейга, професійної пожежної служби, Мальтійського ордену та інших. Ми дуже вдячні за таку допомогу.