Anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine erscheint am Samstag, 24. Februar, eine Sonderfolge des News-Podcasts “5NACH5“. Die Gastgeber Christina Wicke und Lukas Mauri sprechen darin über Schicksale ukrainischer Geflüchteter in der Region Braunschweig-Wolfsburg und fragen sich, inwiefern Kriegsmüdigkeit und Gewöhnungseffekte in Deutschland nach zwei Jahren zu einem Problem werden könnten. Die Sonderfolge erscheint erstmals auch in ukrainischer Sprache - möglich gemacht durch das KI-Tool Eleven-Labs. Die Sprachsynthese-Software lässt die Stimmen der Hosts täuschend echt in fließendem ukrainisch erklingen.

Anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine erscheint am Samstag, 24. Februar, eine Sonderfolge des News-Podcasts "5NACH5". Die Gastgeber Christina Wicke und Lukas Mauri sprechen darin über Schicksale ukrainischer Geflüchteter in der Region Braunschweig-Wolfsburg und fragen sich, inwiefern Kriegsmüdigkeit und Gewöhnungseffekte in Deutschland nach zwei Jahren zu einem Problem werden könnten.

Die Sonderfolge erscheint erstmals auch in ukrainischer Sprache - möglich gemacht durch das KI-Tool Eleven-Labs. Die Sprachsynthese-Software lässt die Stimmen der Hosts täuschend echt in fließendem ukrainisch erklingen.