00:21-02:20: Schule in Wolfsburg: Kika dreht für „Beste Klasse Deutschlands“ 02:20-04:54: Braunschweig: Die Spiegelei-Künstler sind zurück! 04:55-06:14: Straßensperrung bringt Wolfsburger auf die Palme 06:15-07:29: DJ will mit neuer Party-Reihe Braunschweigs Szene verändern Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!

00:21-02:20: Schule in Wolfsburg: Kika dreht für „Beste Klasse Deutschlands“

02:20-04:54: Braunschweig: Die Spiegelei-Künstler sind zurück!

04:55-06:14: Straßensperrung bringt Wolfsburger auf die Palme

06:15-07:29: DJ will mit neuer Party-Reihe Braunschweigs Szene verändern

Azubimesse in Braunschweig: Hier gehts zur Anmeldung

Immer gut informiert mit unserer News-App! Hier herunterladen:

Google Play Store

App Store

Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!