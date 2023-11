Zu Gast in der heutigen Folge ist Ona. Die gerade mal 18-jährige Sängerin aus Braunschweig landete mit ihrer ersten Single „Buchstabiere Leonie“ einen kleinen Hit. Der Song wurde bereits 130.000 bei Spotify abgespielt. Es geht darin um Alltagsrassismus, der Ona in Deutschland widerfuhr. Ihre Familie stammt aus dem Kosovo und floh dort vor dem Krieg. Ona wuchs deshalb zunächst in Italien und später in Braunschweig auf und spricht vier Sprachen. In der Folge spricht Joschka mit ihr darüber, wie sie zum Gesang gefunden hat, wer ihre Vorbilder sind und wann sie das Gefühl hatte, in Deutschland angekommen zu sein.

