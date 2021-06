Alte Dorfschule Bortfeld Alle Wendeburger Kinder kehren in die Schule zurück

Zwei Schulkinder machen in einem Klassenraum einen Corona-Schnelltest.

Wendeburg. In der Bortfelder Grundschule gilt ab Mittwoch Szenario A, in Wendeburg ab Donnerstag: Alle Kinder kommen wieder in die Schule.