In Meerdorf gibt es 20 Bauplätze

Einstimmig hat der Wendeburger Gemeinderat den Bebauungsplan „Wipshäuser Straße West“ Meerdorf beschlossen. Das Neubaugebiet in der zurzeit 1170 Einwohner zählenden Ortschaft umfasst rund 20 Bauplätze. Im Mai könne mit der Erschließung begonnen werden, berichtete Jürgen Wittig, Leiter des Fachbereichs Bauen, vor der Beschlussfassung. Bei der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs habe es keine großen Bedenken gegeben.

Zufahrtsstraße muss ausgebaut werden

An die Kreisstraße angebunden wird das Neubaugebiet über die derzeit sehr schmale Straße „Putzebecken“, eigentlich mehr eine asphaltierte landwirtschaftliche Zufahrt in die Feldmark. Die Straße muss so ausgebaut werden, dass dort Autos und Lastwagen aneinander vorbei fahren können, so die Vorgabe des Landkreises. Von der Kreisstraße 13 führen zudem zwei Fußwege in das Neubaugebiet hinein, in der Verlängerung der Straße „An der Försterei“ und der Straße „An der Sandgrube“.

First- und Traufhöhe der Häuser sind im Bebauungsplan festgesetzt, auch die Bepflanzung der Grundstücke: Je fünf Quadratmeter ein heimisches Gehölz, insgesamt fünf verschiedene Arten. Auch ein heimischer Laubbaum muss gepflanzt werden.