Ulrike Hlawa, Leiterin des evangelischen Kindergartens Wendeburg, hat ihr 30. Dienstjubiläum begangen. Im Namen des Kirchenvorstandes gratulierten Kirchenvorstandsvorsitzende Karin Rickmann und Pfarrerin Petra Wesemann.

„Kindergartenarbeit in Zeiten von Corona ist eine besondere und bisher so nicht gekannte Herausforderung“, sagte Petra Wesemann. „Kindern in einer Zeit von vielen Ängsten und massiven Kontaktbegrenzungen eine möglichst unbeschwerte, schöne und lernfördernde Kindergartenzeit zu ermöglichen, ohne dabei die eigene Gesundheit oder die der Familien und auch eigenen Angehörigen zu gefährden, erfordert viele kreative Ideen und hohen Einsatz. Und es braucht dafür ein gutes Team, das sich immer wieder gegenseitig ermutigt und zusammenhält.“ Beides sei im evangelischen Kindergarten Wendeburg gegeben.

Seit 30 Jahren im Team der Kindertagesstätte

„Darüber hinaus kann sich die Einrichtung glücklich schätzen, an der Spitze des Teams in Ulrike Hlawa eine Leiterin zu haben, die schon seit 30 Jahren zum Team der Kindertagesstätte gehört“, sagte Petra Wesemann und blickte auf den Werdegang von Ulrike Hlawa: „Als Gruppenkraft in Nachmittagsgruppen, Vormittagsgruppen und Ganztagsgruppen hat sie sich in ihren ersten Jahren als Erzieherin bewährt. Anschließend hat sie an der Seite der damaligen Leiterin als stellvertretende Leiterin und Interimsleiterin während deren Elternzeit ihre Kompetenzen erweitert. Seit Ende 2013 übt Ulrike Hlawa nun selbst die Leitung des Hauses aus. Teamarbeit im Haus sowie gute Kontakte zum Träger und zu anderen Einrichtungen und Institutionen in und um Wendeburg sind ihr dabei immer wieder ein wichtiges Anliegen.“

Pfarramtssekretärin Silke Schultz zum 20. Dienstjubiläum geehrt

Geehrt hat der Kirchenvorstand bereits im Herbst auch die bewährte Pfarramtssekretärin Silke Schultz. Sie feierte ihr 20. Dienstjubiläum gratuliert. Schon unter Pfarrer Otto Pfingsten hat sich Silke Schultz in die Aufgaben einer Pfarramtssekretärin eingearbeitet. Auch mit Pfarrerehepaar Petra und Frank Wesemann verbindet sie nun schon eine mehr als elfjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Nicht wegzudenken ist ihre freundliche, zugewandt und kompetente Art im Pfarrbüro bei allen Anliegen, die Gemeindeglieder persönlich oder am Telefon an sie richten“, sagt Petra Wesemann. „Ihr Lachen und ihre optimistische Lebenseinstellung tun der ganzen Gemeinde gut.“