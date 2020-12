Wendeburger Sternsinger starten mit Hygienekonzept

Eine Sternsingeraktion in Zeiten, in denen Corona-bedingt nicht gesungen werden darf und sich die Menschen auch nicht treffen sollen – wie kann das funktionieren? Ist überhaupt eine Sternsinger-Aktion möglich? „Ja“, sagt das Sternsinger-Team der katholischen Heilig-Geist Gemeinde, zu der auch die Wendeburger Gemeinde gehört. „Denn gerade zu einer Zeit in der so vieles ungewiss und anders ist als sonst brauchen wir den Beistand Gottes und einen festen Zusammenhalt der Menschen.“

Aber anders als sonst muss die Aktion. „Es gibt in diesem Jahr keinen Aktionstag auf dem die Kinder und Begleiter etwas über das Beispielland lernen können“, erklärt Birgit Pausewang von der Wendeburger St.-Elisabeth-Gemeinde. Die Ukraine ist das Beispielland der kommenden Aktion Dreikönigssingen. Das Augenmerk gilt insbesondere den Kindern, die von ihren Eltern getrennt leben, weil diese im Ausland arbeiten. Weitere Informationen können auf der Internetseite der Sternsinger gelesen werden. Dort kann auch ein Film angesehen werden. Segensspruch wird an die Tür gelebt – ohne Gesang „Die Sternsinger-Teams haben ein Hygienekonzept erstellt“, erklärt Birgit Pausewang weiter: „Dieses sieht vor, dass die Sternsinger die Häuser und Wohnungen nicht betreten. Sie werden auch nicht singen, sondern den Segensspruch nur ankleben. Und die Sternsinger dürfen nur verpackte Süßigkeiten annehmen.“ Risiko-Patienten, die keinen Besuch der Sternsinger wünschen, könnten den Segen über ihren Briefkasten erhalten, so ein weiterer Punkt des Hygienekonzeptes. Kontaktlos ist auch die Möglichkeit, für die Sternsingeraktion zu spenden: Geld kann auf das Konto der Kreissparkasse Hildesheim-Goslar-Peine überwiesen werden, IBAN: DE03 2525 0001 0010 0041 90. Bitte dazu den Verwendungszweck für den jeweiligen Kirchort angeben: Sternsinger Lehndorf, Sternsinger Vechelde oder Sternsinger Wendeburg. Aussendung in der Abendmesse am 10. Dezember Die Aussendung der Sternsinger findet am Donnerstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Abendmesse statt. Für Lehndorf findet sie in der Wichern Kirche zusammen mit den Pfadfindern und der Aktion Friedenslicht am dritten Advent, 13. Dezember, um 17 Uhr statt. Und in St. Gereon Vechelde wird es am 23. Dezember um 15 Uhr eine Aussegnung der Sternsinger geben. „Je nach Entwicklung der Corona-Situation muss dieses Konzept entsprechend angepasst werden“, betont das Team. Weitere Informationen gibt für Vechelde Maria Wissing, (05302) 6691 und für Wendeburg Birgit Pausewang, (05302) 5570. Weitere Informationen auf der Internetseite www.hl-geist-bs.de /