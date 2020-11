Mit Beginn des Jahres 2021 soll in der Gemeinde Wendeburg ein Förderprogramm für Photovoltaikanlagen eingeführt werden. Geld dafür hat die CDU Fraktion Wendeburg für den Haushalt 2021 beantragt. Das teilt Fraktionsvorsitzender Sigurt Grobe mit.

Gefördert werden sollen Photovoltaikanlagen bis zu einer Größe von 10 kWp. Die Abkürzung steht für Kilowatt, die übliche Einheit für Leistung bei Photovoltaikanlagen; das kleine p für das englische peak = Spitze, die Spitzenleistung unter genormten Testbedingungen.

Jede Anlage soll mit 500 Euro gefördert werden

„Der Fördertopf sollte 80.000 Euro umfassen und für einen Zeitraum von 2021 bis 2024 als Probelauf aufgenommen werden“, erklärt Sigurt Grobe. „Pro Anlage sollte der Förderbetrag 500 Euro umfassen. Der Betrag soll dann in den entsprechenden Haushalten 2021 bis 2024 zur Verfügung gestellt werden. Das Förderprogramm soll eine Maßnahme des Klimaschutzkonzepts sein, um die Umstellung auf regenerative Energien voranzubringen.“

Mit dieser Anschubförderung könnten in den Jahren 2021 bis 2024 bis zu 160 Haushalte eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 1.600 Kilowattpeak errichten, so der Fraktionsvorsitzende weiter. „Bilanziell könnten die 160 Haushalte zirka 1.300.000 Kilowattstunden erzeugen und so die Haushalte mit Solarstrom versorgen.“

Erzeugung von Solarstrom attraktiv machen

Ziel dieser Förderung sei die Errichtung (Projektierung, Anschaffung, Installation) von Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Solarstrom. Grobe: „Mit den geförderten Anlagen soll die Attraktivität der Erzeugung von Solarstrom erhöht werden, um so zur Erreichung der im integrierten Klimaschutzkonzept formulierten Klimaschutzziele beizutragen.“