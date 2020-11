Heimatverein Meerdorf präsentiert Kalender für Meerdorf

Auch in diesem Jahr hat der Heimatverein Meerdorf wieder einen Monatskalender für das nächste Jahr aufgelegt. Der Kalender 2021 zeigt Aufnahmen aus Meerdorf im sogenannten Nachtmodus, erstellt von Jochen Hansmann, heißt es in der Mitteilung.

Die Bezugsquellen

Ab sofort können die Kalender für 10 Euro erworben werden: über E-Mail an die Adresse heimatverein@meerdorf.de, telefonisch unter (05171) 16582 , im Alten Landhaus in Meerdorf oder über Kassenwart Jörg Schneider, Am Heerhaus in Meerdorf, berichtet Bernd Meier für den Heimatverein.

red