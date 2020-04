Praxisteam in Wendeburg stellt eigene Masken her

„Selbst ist die Praxis …“, heißt es aus der Zahnarztpraxis von Dr. Maria Grove in Wendeburg. „Wir fertigen unser Face Shield selber.“ Die Sicherheit in den Zahnarztpraxen gelte ganz besonders für Patienten, Zahnarzt und Mitarbeiter, damit der Versorgungsauftrag sicher gestellt werden könne, so die Mitteilung. Trotz rechtzeitiger Vorsorge für die Hygieneartikel würden diese zurzeit nicht geliefert. Das gelte insbesondere für die Schutzmasken, Face-Shield- und Krankenhausschutzmasken.

Auch wichtig für die Angehörigen

Gerade das Zahnarztteam arbeite in unmittelbarer Nähe zum Patienten und benötige deshalb besonders die FP 2/3 (Krankenhausschutzmasken) sowie die Face-Shield-Masken. Davon hänge letztlich auch die Sicherheit der Angehörigen des Teams ab. Zur Überbrückung der Versorgungslage habe die Praxis in Eigenproduktion eine Face-Shield-Maske erstellt. Nachfragen bei Lieferfirmen seien bislang nicht positiv beschieden worden.