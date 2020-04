Täter stehlen Spardose in Wendeburg

Unbekannte Täter drangen am Dienstag zwischen 6 und 12 Uhr auf in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Braunschweiger Straße in Wendeburg ein, teilt die Polizei mit. Sie entwendeten laut Polizei eine Spardose und Bargeld. Danach entfernten sie sich anschließend in unbekannte Richtung, schreibt die Polizei. Die Höhe des Schaden könne zu dieser Zeit nicht mitgeteilt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wendeburg (05303) 990890, zu melden.

