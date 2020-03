Neue Bushaltestelle in Bortfeld – Anwohner ärgern sich

Zwei neue barrierefreie Bushaltestellen in Bortfeld – die Busfahrer müssten zufrieden sein. Die Anwohner sind es nicht. Während der Bauzeit gab es Ärger. Für Martina und Ludwig Dauer hält er an: Durch die Verlegung der Haltestelle stoppt der Bus nun vor ihrem Wohnzimmerfenster. „Dann bebt alles“, berichten die Eheleute, denen auch das Gebäude gehört, in dem Conny Lackert ihren Friseursalon „Hair Feeling Bortfeld“ hat. Auch sie ärgert...