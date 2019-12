Zweidorfer Holz – Sieben Verletzte bei Unfall auf Rastanlage

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen Mitternacht auf der Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr ein 21-jähriger Fahrer mit einem Kleinbus in Richtung Berlin. Sieben weitere Personen saßen mit im Kleinbus. An der Tank- und Rastanlage...