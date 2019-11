Viele Autofahrer ignorieren Stoppstelle in Wendeburg

Auf ein Verkehrsproblem weist Felix Wittenberg aus Wendeburg hin. Morgens und mittag beobachte er gefährliche Situationen an der Ecke Schulstraße / Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung Wendezelle, berichtet er. Viele Autofahrer, die aus Richtung Zweidorf kommen, würden die Schulstraße als Abkürzung nehmen, um die Ampelanlage an der Kreuzung Kreuzung Peiner Straße/ Braunschweiger Straße/ Hoher Hof zu umfahren und dort nicht...