An der Peiner Straße wird gebaut

Wendeburg Drei Bauflächen sollen in den Wendeburger Flächennutzungsplan eingearbeitet werden, eine in Bortfeld, eine auf der früheren Tennisanlage in Harvesse und eine an der Peiner Straße in Wendeburg. Der Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Wendeburg empfiehlt die Änderung. Das Bauvorhaben am...