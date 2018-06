Sportverein erinnert an Anfänge vor 35 Jahren

Mit dem Aktionstag unter dem Motto „Spaß rund um den Fußball“ erinnert der Sportverein Neubrück am Samstag, 9. Juni, 10 Uhr bis 16 Uhr, an die Übergabe des Sportplatzes vor 35 Jahren. „Die Übergabe des neuen Sportplatzes 1983 an den SV Neubrück war Anlass genug, auch...