Wendeburg Zu sehr früher Stunde war ein 34 Jahre alter Radfahrer am Freitag gegen 5.30 Uhr in Wendeburg auf der Rothenbergstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn nach eigenen Angaben. „Hierbei ergab sich bei einem von dem Radfahrer durchgeführten Atemalkoholtest ein AAK-Wert von 2,23 Promille. Dem Mann wurde ein Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, teilte die Polizei Peine am Wochenende mit.arg

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder