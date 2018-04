Neubrück wird 700 Jahre alt

Neubrück Ein Jubiläum ist in Sicht: In drei Jahren, 2021, wird die Ortschaft Neubrück 700 Jahre alt. In der Sitzung des Ortsrates am Montag, 23. April, soll ein Blick auf das Jubiläum geworfen werden. Außerdem geht es um die Schöffenliste und um die Vergaberichtlinie für die...