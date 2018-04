Kartenvorverkauf im Auebad

Anfang Mai soll die Badesaison im Wendeburger Auebad beginnen. Damit alle Badegäste dafür gewappnet sind, bietet die Gemeinde Wendeburg Karten im Vorverkauf an, am Freitag, 27. April, und am Montag, 30. April. Wie immer sind sie zu vergünstigten Preisen erhältlich. ...