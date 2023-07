Start im Gewerbegebiet „Jysk“ eröffnet am Montag in Vechelde

Drei Neueröffnungen gibt es dieser Tage an der Niemodlinstraße im Vechelder Gewerbegebiet.

Vechelde. Nach „Action“ geht an der Niemodlinstraße nun auch das frühere „Dänische Bettenlager“ in Vechelde an den Start. Um 9 Uhr gehen die Türen auf.