Ortsrat fordert Tempo 30 für große Lastwagen in Köchingen

Die Verkehrsberuhigung auf der Ortsdurchfahrt ( Landesstraße 475 ) in Köchingen – sie ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Daher hat der Ortsrat Bodenstedt/Liedingen/Köchingen eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer für Lastwagen ab 7,5 Tonnen empfohlen. Zudem soll an der Ortsdurchfahrt ein Schutzstreifen für Radfahrer auf die Fahrbahn aufgebracht werden. Für die beiden Vorschläge solle sich die Gemeinde Vechelde bei den zuständigen Behörden (Landkreis/Landesbehörde für Straßenbau) stark machen.

Zum Vechelder Gemeindehaushalt für das kommende Jahr meldet der Ortsrat an:

• Rückschnitt und Baumpflege : in Bodenstedt für die Linde in der Brandstraße sowie zwei Bäume auf dem Friedhof (südlich der Kapelle/Ahorn und Esche). In Liedingen für die Eiche am nördlichen Ortseingang – zudem sollen drei Birken vor dem Friedhof entfernt werden, so dass noch vier Birken bleiben.

• Gartengestaltung an der Gemeinde-Immobilie an der Bäckerstraße in Bodenstedt: Anlegen einer Blumenwiese für Bienen und Pflanzung von drei Obstbäumen.

• Kauf eines Dialog-Geräts ( Geschwindigkeitsanzeiger ) für Liedingen.

• Reinigen der Namenstafel der Kriegstoten vor dem Köchinger Gedenkstein reinigen, zudem ausbessern und konservieren.

Bereits enthalten sind im Haushaltsentwurf für 2021:

• 476.000 Euro für die Sanierung des Haupthauses der „ ZeitRäume “ Bodenstedt (davon 375.000 Euro an Fördermittel).

• 335.000 Euro für den Grunderwerb für das Wohnbaugebiet in Bodenstedt.

Die Ortsratsmittel hat der Ortsrat wie folgt vergeben:

• 800 Euro für einen neuem Beamer im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Köchingen.

• 320 Euro für Bilderschienen und Rahmen im DGH Liedingen (Ortsheimatpfleger Axel Richter bestückt damit Bilder aus der Ortsgeschichte).

• 100 Euro für den Schützenverein Bodenstedt für Renovierungsarbeiten im Vereinsheim.