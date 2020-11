Die Flaggen zeigen beim Planspiel am Vechelder Gymnasium die verschiedenen Rollen der Schüler.

Vechelde. In verschiedenen Rollen geht es dabei um die Friedenssicherung. Aktuell wurde der Bürgerkrieg in Syrien in den Blick genommen.

Jugendoffiziere organisieren Planspiel an Vechelder Gymnasium

Seit mehr als fünf Jahren nimmt das Julius-Spiegelberg-Gymnasium das Angebot der Braunschweiger Jugendoffiziere wahr, das komplexe Planspiel POL&IS mit den Schülern des Fachs Politik – Wirtschaft unter kritischer Begleitung der Fachlehrkräfte zu veranstalten. Alle Politik-Wirtschaftskurse des 13. Jahrgangs – auf grundlegendem und erhöhtem Niveau – durchlaufen diese Simulation als Arbeitsseminar mit dem Schwerpunkt „Sicherheitspolitik“, berichtet die Schule.

Es sind abiturrelevante Themen

Eingebunden wird das Planspiel demnach in den abiturrelevanten Themenkomplex „Friedenssicherung als nationale und internationale Herausforderung“. In diesem Jahr standen der seit 2011 andauernde Bürgerkrieg in Syrien sowie die bewaffneten Auseinandersetzungen verschiedener Gruppen unter Beteiligung von Drittstaaten im Fokus des Planspiels.

Jeder in einer bestimmten Funktion

Die Schüler übernehmen in der Simulation eine feste Funktion, zum Beispiel des Regierungschefs eines Landes. Daneben gibt es überstaatliche Funktionen, zum Beispiel den UN-Generalsekretär, die Weltpresse oder Nichtstaatliche Organisationen (NGO) wie zum Beispiel Amnesty International, schildert das Gymnasium.

Die Positionen vertreten

Als Minister eines Staates stehen sie für die Sicherheit und den Wohlstand ihrer Bevölkerung ein und gehen innenpolitische und außenpolitische Probleme an: Krisen und Konflikte, internationaler Terrorismus, weltweite Organisierte Kriminalität, Piraterie, Schuldenkrise, Auswirkungen des Klimawandels und vieles mehr. So erhalten die Heranwachsenden im Planspiel die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln beim Argumentieren, im Umgang mit Konflikten sowie bei der Suche nach Kompromissen. Das geschieht, indem sie über Verträge und Bündnisse verhandeln sowie bei Friedens- oder Umweltkonferenzen ihre Positionen vertreten. Sie lernen dabei, sich in Debatten zu behaupten, zu Kompromissen zu gelangen und letztlich ihre Arbeitsergebnisse überzeugend zu präsentieren.

Fahrt in den Harz musste ausfallen

Unter „normalen“ Bedingungen sind für diese Art von Simulation drei Tage vorgesehen. Dafür fahren die Schüler eigentlich in den Harz (Torfhaus), so die Schule weiter. Coronabedingt hat Jugendoffizier Florian Rohlmann mehrere eintägige Arbeitsseminare für das Vechelder Gymnasium organisiert. Die Schule abschließend: Das Feedback der Schüler sowie der begleitenden Lehrkräfte war auch in diesem Jahr durchweg positiv.

red