Mit Hilfe möglichst vieler Mitstreiter aus der Bevölkerung ein Gemeindezentrum aufzubauen, das den Menschen in möglichst vielen Lebenslagen zur Seite steht: Dieses Anliegen des gemeinnützigen Vereins „Gemeinschaftszentrum Vechelde“ möchte die SPD-Gemeinderatsfraktion unterstützen.

Nach der Schließung des evangelischen Familienzentrums in Vechelde zum Ende des vergangenen Jahres hat die Kirchengemeinde Vechelde/Vechelade die „familienbezogene Arbeit“ im Vechelder Gemeindehaus ins Leben gerufen. Der Verein „Gemeinschaftszentrum Vechelde“ sieht seine Aktivität allerdings nicht als Konkurrenz zur „familienbezogenen Arbeit“ der Kirchengemeinde, sondern möchte neue gemeinsinnfördernde Angebote für die gesamte (politische) Gemeinde Vechelde entwickeln. Zu dem Zweck hofft der Verein auf eine Förderung durch das Projekt „Engagierte Stadt“ – das Gemeindezentrum soll ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der aktiven Mitarbeit werden.

„Die Gemeinde sollte mit einem Büro und einem Tagungsraum helfen“

Dieses bürgerschaftliche Engagement ist aus Sicht der SPD zu unterstützen. Die SPD – sie hat die absolute Mehrheit im Vechelder Gemeinderat – fordert daher im Ratsantrag die Mitgliedschaft der Kommune im Verein. „Zudem sollte die Gemeinde den Verein in seiner Aufbauphase übergangsweise mit einem unentgeltlichen Büro und einem Tagungsraum zur Mitbenutzung im Dornberg-Carree in Vechelde unterstützen“, meint SPD-Fraktionschef Romec Manns. Am 14. Dezember wird der Gemeinderat über den Antrag befinden.