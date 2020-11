„Radfahren in der Gemeinde Vechelde – keine sichere Sache“

Die Voraussetzungen scheinen eigentlich optimal zu sein: Mit dem Fahrrad aus den umliegenden Ortschaften der Gemeinde zum Vechelder Bahnhof, und dann weiter mit dem Zug zur Arbeit – das wäre die geradezu vorbildliche Verkehrswende weg vom Auto. Allerdings: „Das Radfahren in der Gemeinde Vechelde ist keine ,sichere Sache’, es besteht Ausbau- und Sanierungsbedarf“ – zu dem Ergebnis kommen die Vechelder Grünen nach einer Veranstaltung mit Detlev Schulz-Hendel, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion.

Andreas Meyer aus Wedtlenstedt, Grünen-Mitglied im Vechelder Gemeinderat, stellt zur Situation in der Ostkreiskommune fest: „Auffällig ist, dass der Nordbereich der Gemeinde deutlich bessere Radweg-Verbindungen zwischen den Orten und zum Kernort Vechelde aufweist als der Südbereich.“ Keineswegs sicher ist es nach Überzeugung der Grünen zudem, mit dem Fahrrad die Schulen – zum Beispiel die Integrierte Gesamtschule (IGS) Lengede – zu erreichen. Und dies in Corona-Zeiten, in denen die Schülerbeförderung wegen der nicht einzuhaltenden Abstandsregeln in den Bussen für Sorgen Anlass gibt und ein Umstieg auf das Fahrrad für die Schüler angesagt wäre.

Aber die vier Grünen-Gemeinderatsmitglieder – Doris Meyermann, Martina Goetzke, Claudia Wilke und Andreas Meyer – kritisieren auch die „unzureichende“ sichere Erreichbarkeit der Arbeitsplätze in umliegenden Kommunen und Städten. Als „nur noch peinliche Story“ bezeichnen sie den Bau des Radwegs an der Kreisstraße zwischen Wedtlenstedt und Braunschweig-Lamme. Die Planungen für diese Verbindung dauern inzwischen schon sage und schreibe neun Jahre: Der Planfeststellungsbeschluss (Genehmigung) liegt laut Stadt Braunschweig zwar inzwischen vor, doch die Verhandlungen für den erforderlichen Grunderwerb seien noch nicht vollständig abgeschlossen. So bleibt es bei der Hoffnung für die Wedtlenstedter, dass es im nächsten Jahr losgeht – zumal die Finanzierung des 630.000 Euro Radwegs klar ist: Die Stadt Braunschweig zahlt für ihr 600 Meter langes Teilstück 270.000 Euro; die Gemeinde Vechelde, die für den eigentlich zuständigen Landkreis Peine einspringt, legt für die 780 Meter lange Strecke auf dem Gemeindegebiet/Kreisgebiet 360.000 Euro hin – wobei das Land Niedersachsen das Projekt mit rund 60 Prozent der Kosten unterstützen soll.

Als nicht hinnehmbar beurteilen die Grünen die „gefährliche Situation“ für Radfahrer auf der Hildesheimer Straße (Gemeindestraße) in Vechelde zwischen der Kreuzung mit der Köchinger Straße/Peiner Straße und dem Bahnhof: Dort fehlt ein Radweg, Radfahrer müssen auf der Fahrbahn fahren, auf der sich – trotz der Umgehungsstraße – täglich 6000 bis 8000 Fahrzeuge tummeln sollen. Nebenbei: Auf der umgebauten Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße/Peiner Straße werden sich die Radfahrer in den fließenden (Auto-)Verkehr einfügen müssen. Die Grünen setzen hinzu: „Zudem sind einige Radwege in der Gemeinde in einem wirklich miserablen baulichen Zustand.“

In der Planung befindet sich ein Radschnellweg von Vechelde nach Braunschweig, wobei es dort an der Bundesstraße 1 bereits einen Radweg gibt in beide Fahrtrichtungen: Dieses Projekt wird, da andere Verbindungen in der Region Vorrang haben, wenn überhaupt noch Jahre auf sich warten lassen. Auf 5,5 Millionen Euro werden die Kosten für diesen Radschnellweg geschätzt, und die Frage bleibt: Wer bezahlt wie viel? Merkmale eines Radschnellwegs sind die Breite von etwa vier Metern, ein leichtläufiger Belag sowie der größtenteils gerade und kreuzungsfreie Verlauf: Die Wege sollen beleuchtet sein, einen Winterdienst erhalten und ausdrücklich auch für Elektro-Fahrräder geeignet sein.

Detlev Schulz-Hendel zieht bei der Veranstaltung in Wedtlenstedt hart mit der rot-schwarzen Landesregierung ins Gericht. Das „Fahrradland Nummer eins“ wolle Niedersachsen sein, allerdings macht er einen langen politischen Winterschlaf der Großen Koalition aus. Die vollmundig angekündigten Zuschüsse für Radwegebau erwiesen sich als „Luftnummer“, zumal tatsächlich der Etat 2020 für den Straßenbau bereits zur Jahresmitte deutlich überschritten worden sei,während für den Radverkehr gerade mal 30 Prozent der Mittel ausgegeben worden seien. „Hier werden offenbar Radwegemittel für den Straßenbau zweckentfremdet“, so Detlev Schulz-Hendel. Gerade im Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel für kommunale Vorhaben sei das fatal, da insgesamt 75 Millionen Euro für kommunalen Straßenbau und Radwegebau gemeinsam vorgesehen seien. „Auch hier hat in dieser Landesregierung der Straßenausbau Vorrang, so dass wir mindestens 15 Millionen Euro zweckgebunden für den kommunalen Radwegebau fordern“, stellt das Grünen-Landtagsmitglied klar.

Wenig Hoffnung mache die Ankündigung des niedersächsischen Verkehrsministeriums, im Rahmen des Radwegebeschleunigungskonzeptes je einen Mitarbeiter in zwei kooperierenden Straßenbaubehörden nur für den Radwegebau abzustellen. Es handele sich hier aber nicht um zusätzliche Mitarbeiter, sondern aus dem vorhandenem Bestand abgestelltes Personal, das eh schon am Limit arbeite, so Schulz-Hendel. Auch die vom Land mit einer Millionen Euro geförderten „Bürgerradwege“ versprächen keinen Boom, reichten doch die Finanzen nur für etwa 10 Kilometer „Billigradwege“ niedersachsenweit.

Die Grünen fordern unter anderem zusätzliches Personal für den Radwegebau, Gleichstellung zwischen Straße und Radwegen und deutlich mehr Geld. „Eine Umschichtung vom Straßenbau auf Radwegebau von 65 Millionen Euro pro Jahr ist dringend nötig. Radfahren ist Klimaschutz und trägt zum Erreichen der Klimaschutzziele maßgeblich bei“, verdeutlicht Schulz-Hendel. Im Vechelder Gemeinderat wollen sich die Grünen nachdrücklich für die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur einsetzen: „Als Gemeinde müssen wir gemeinsam mit der Bevölkerung aktiv für ein sicheres Radwegenetz eintreten, zunächst unabhängig vom Baulastträger.“