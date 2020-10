Für die Herbstferien hat die Jugendpflege der Gemeinde Vechelde ein Programm auf die Beine gestellt. Los geht es am Samstag, 10. Oktober, mit dem Zero-Waste-Workshop. Von 10 bis 17 Uhr können Kinder ab 8 Jahren sich zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit informieren und Produkte wie Bienenwachstücher oder Seife herstellen. Der Workshop kostet 10 Euro.

Am Montag, 12. Oktober, geht es um 10 Uhr ins Badeland Wolfsburg (ab 9 Jahren, nur sichere Schwimmer); Kosten: 7 Euro.

Am Dienstag, 13. Oktober, 13 Uhr, geht es in die Eissporthalle nach Salzgitter (ab 8 Jahren). Die Kosten belaufen sich auf 3,50 Euro (plus 2 Euro Ausleihgebühr für Schlittschuhe). Ebenfalls am 13. Oktober und am Dienstag, 20. Oktober, finden von 15.30 bis 18 Uhr „Spiel-Spaß-Spannung“-Aktionen für Kinder ab 6 Jahren im Kinder- und Jugendtreff (KJT) statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Freitag, 16. Oktober, gibt es im KJZ um 19 Uhr eine Werwolfnacht (ab 9 Jahren). Die Kosten betragen 3 Euro für Abendessen, Frühstück, Getränke und Snacks.

Am Mittwoch, 14. Oktober, geht es um 10 Uhr ins Wasserparadies Hildesheim (ab 9 Jahren, nur sichere Schwimmer). Kosten: 7 Euro.

Anmeldungen (nicht telefonisch oder per E-Mail) im Kinder- und Jugendzentrum, Am Windmühlenberg 1a, (05302) 1725.