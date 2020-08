Die Tat ereignete sich am Fichtenweg.

Unbekannte brechen in Vechelde einen VW Crafter auf

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl. Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Samstag, 15. August, 17 Uhr, und Montag, 17. August, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen am Fichtenweg in Vechelde geparkten VW Crafter auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie im Anschluss mehrere Werkzeuge, bevor sie flüchteten, heißt es im Polizeibericht. Zur Schadenshöhe könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter (05302) 930490 in Verbindung zu setzen.

red