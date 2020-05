Nach einer Sachbeschädigung in Vallstedt sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild)

Vallstedt. Das hintere Seitenfenster eines VW Multivan ist in der Nacht auf Donnerstag in Vallstedt das Opfer von Randalierern geworden.

Randalierer demolieren Autoscheibe in Vallstedt

Bislang nicht ermittelte Täter haben in Vallstedt das hintere Seitenfenster eines VW Multivan zerschlagen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 12.30 Uhr, in der Straße „Grüne Allee“. Dies teilte die Polizei mit.

Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei Vechelde unter (05302) 930490.