Prädikantin Sylvia Radke predigt in Vallstedter Kirche

Die Kirchgänger in Vallstedt erwartet am Sonntag eine außergewöhnliche Situation, denn in der Sankt-Martini-Kirche wird nicht Pfarrerin Ellen Martens den Gottesdienst gestalten, sondern die Prädikantin Sylvia Radke. Pastorin Martens, wird der Predigt nur beiwohnen. „Ich bin nur als Beobachterin und...