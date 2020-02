19-Jähriger in Wahle überfallen

Nach einem Raubüberfall in Wahle sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild)

Wahle. Zwei noch nicht ermittelte Täter haben einen 19-Jährigen in der Fürstenauer Straße in Wahle überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei unbekannte Täter haben am Montag gegen 19.30 Uhr einen 19-jährigen Vechelder in der Fürstenauer Straße in Wahle angesprochen. Noch bevor sie das Portemonnaie und das Handy des Opfers forderten, schlug einer der Täter ihm unvermittelt ins Gesicht.

Beide mutmaßlichen Räuber sollen zwischen 1,90 und 1,95 groß sein

Beide sollen laut Polizei zwischen 1,90 und 1,95 Meter groß sein. Einer sei von schlanker, muskulöser Gestalt mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug eine schwarze Jogginghose. Der zweite Täter soll schmal gebaut sein und eine weiße Übergangsjacke und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

Zeugen melden sich unter (05302) 8043730.