Vechelder Einkaufszentrum – Umbau beginnt im Januar

Am Samstag nächster Woche schließt der Rewe-Getränkemarkt in Vechelde für immer: Er zieht vorübergehend in den früheren ABC-Schuhladen und dann endgültig in einen Neubau.

Startschuss für ein Millionenprojekt im Vechelder Einkaufszentrum: In einem ersten Schritt wird der Rewe-Getränkemarkt abgerissen, in einem zweiten auch der Rewe-Hauptmarkt – und beide Abteilungen kommen dann in einem Neubau unter ein Dach. Damit ist Rewe nach Aldi der zweite Supermarkt im Vechelder Einkaufszentrum, der sich seinen Kunden in einem neuen Gebäude präsentiert.

Mehr als 30 Jahre, schätzt Rewe-Vertriebsleiter der Region Nord, Ralf Keffel, seien die beiden Rewe-Häuser in Vechelde alt: „Der Neubau für uns ist unser ausdrücklicher Wunsch.“ Denn die beiden Gebäude würden die heutigen Anforderungen an einen modernen Supermarkt nicht mehr erfüllen, renovieren ließen sie sich auch nicht mehr. Zu stemmen hat die Millioneninvestition der Eigentümer des Einkaufszentrums, die „Beermann Immobilienverwaltung“ mit Sitz in Bad Salzuflen. Rewe ist – wie die anderen betroffenen Geschäfte – nur Pächter. Auszugehen ist aber, dass sich die Miete angesichts der Neugestaltung erhöhen wird.

Die Zeitplanung:

• Am Samstag, 11. Januar, wird der letzte Verkaufstag im alten Rewe-Getränkemarkt sein. Dieser Markt zieht um in den ehemaligen ABC-Schuh-Laden zwischen dem Rewe-Hauptmarkt und „Ernstings familiy“ – dort will Rewe am Donnerstag, 16. Januar, mit dem Getränkeverkauf starten. „Wir haben im früheren ABC-Laden aber nur 285 Quadratmeter Verkaufsfläche – das ist etwa ein Drittel des jetzigen Rewe-Getränkemarkts“, verdeutlicht Keffel: „Wir müssen also leider unser Angebot verkleinern.“ Der ABC-Laden ist bereits im Einkaufszentrum an die Bodelschwinghstraße umgezogen. Der bisherige Rewe-Getränkemarkt sowie die Ladenzeile mit fünf leeren Geschäften – unter anderem befanden dort früher ein Blumenladen und die „Grillstube bei Reinhard“ (Reinhard Nissen) – werden abgerissen: Dort errichtet die „Beermann Immobilienverwaltung“ einen Neubau, in den aus dem Einkaufszentrum „Ernstings family“, die Phönix-Apotheke, der Tierbedarfsmarkt „Fressnapf“ und die „Öffentliche Versicherung“ umziehen. Bis zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts in diesem Jahr – also im November – soll laut „Beermann“ dieses neue Gebäude bezogen sein.

• Im Januar 2021 beginnt „Beermann“ mit dem Abriss des Rewe-Hauptmarkts sowie der anliegenden Gebäude: „Ernstings family“, Phönix-Apotheke, „Fressnapf“ und „Öffentliche“ sollen zu dem Zeitpunkt bereits in den besagten ersten Neubau umgezogen sein. Im Bereich des jetzigen Rewe-Hauptmarkts und der genannten anderen Gebäude entsteht in einem großen Neubau der „neue“ Rewe mit Hauptmarkt und Getränkemarkt unter einem Dach. „Die Bauzeit wird 14 bis 16 Monate betragen“, blickt Keffel voraus – die Neueröffnung wäre also im Frühjahr/Sommer 2022. Angesichts dieser mehrmonatigen Bauzeit hat sich Rewe zu einem Verkauf im (beheizten) Zelt entschlossen, das in Vechelde auf einem gemeindeeigenen Grundstück an der Niemodlinstraße/Verlängerung Am Mühlenberg (nördlich Fitnessstudio Garry van de Beek/Physiotherapiepraxis Saskia van de Beek) aufgestellt wird. In dem Zelt gibt es die Angebote aus dem Rewe-Hauptmarkt und dem Getränkemarkt, allerdings aus Platzgründen reduziert. Keffel geht davon aus, dass die Bäckerei Schaper sowie der Tabak- und Zigarettenladen im jetzigen Rewe-Hauptmarkt auch im künftigen Rewe-Gebäude vertreten sein werden.

Was sagen die Kunden zu den Überlegungen von Rewe, dessen Märkte in Vechelde und Groß Ilsede zu den umsatzstärksten in ganz Norddeutschland gehören? Rewe-Hauptmarkt und -Getränkemarkt unter einem Dach – das begrüßt Dennis Hellmann (18), weil man dann „nicht mehr zwischen zwei Märkten hin- und hergehen muss“. Im Einkaufszentrum noch den von vielen gewünschten Elektro-Markt anzusiedeln, „fände ich nicht schlimm“, meint der Vechelder cool. Ulrich Szillat aus Wedtlenstedt befindet hingegen, die beiden Rewe-Märkte könnten auch weiterhin getrennt bleiben – seine Befürchtung: „Wenn die zwei Märkte unter einem Dach sind, werden die Schlangen an der Kasse noch länger.“ Aus seiner Sicht gibt es in der Ortschaft Vechelde „alles, was man braucht“. In Wedtlenstedt hingegen sei „nichts“ – kein Bäcker, kein Schlachter: „Nichts.“ Karl-Heinz Flack aus Vechelde erinnert sich an die Zeit vor mehr als 30 Jahren, „als das Einkaufszentrum noch ein Acker gewesen ist“. Ob Rewe nun unter einem Dach sei oder nicht, sei ihm egal. „Ich vermisse im Einkaufszentrum aber einen Imbiss wie früher die ,Grillstube bei Reinhard’ und kleine Läden“, blickt der 62-Jährige etwas wehmütig zurück. Carsten Pieper (42) aus Vechelde wünscht sich im Einkaufszentrum einen größeren Baumarkt – etwa Hornbach oder Bauhaus.