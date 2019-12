Viel Spaß haben die Teilnehmer des Silvesterlaufs in Bodenstedt – hier ein früherer Lauf.

Bodenstedt. Zu dem Event am Silvestertag sind Anmeldungen sehr kurzfristig möglich

In Bodenstedt wird gelaufen und gewandert

Mit Schwung ins nächste Jahr: Traditionell lädt der Sportverein TSV Bodenstedt zum Silvesterlauf und zum Silvesterwandern ein – diesmal am Dienstag, 31. Dezember (Silvester). Erstmalig gibt es in diesem Jahr auch eine Kinderstrecke.

Los geht es am Dienstag um 13.30 Uhr an der Sporthalle in Bodenstedt mit dem Start für die Wanderer und den Kinderlauf (Länge etwa 900 Meter) – die Streckenführung: Sporthalle, Feldweg bis Wiesenweg über Hauptstraße zurück zur Sporthalle.

Um 14 Uhr starten an der Sporthalle am Dienstag die Senioren und die Jugend – die kleine Strecke (2,5 Kilometer): Sporthalle, Feldweg ums Holz, Lafferder Weg, Im kleinen Dorfe, Hauptstraße zurück zur Sporthalle. Die große Strecke (3,5 Kilometer): Sporthalle, Feldweg ums Holz, Überquerung Lafferder Straße, Hohfeldsweg, Lengeder Weg, Hauptstraße zurück zur Sporthalle.

Eine Startgebühr wird nicht erhoben, Anmeldungen sind bis 15 Minuten vor dem Start möglich. Im Anschluss an die Wanderungen und Läufe gibt es die Siegerehrung und gemütliches Beisammensein im Sportheim des TSV.