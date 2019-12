Stromtankstelle in Vechelde – einkaufen und dabei aufladen

Einkaufen und während dessen auftanken – das ist ab sofort im Vechelder Einkaufszentrum möglich: Die Rathausverwaltung hat zusammen mit dem Energieunternehmen Avacon an der Bodelschwinghstraße eine öffentliche Stromtankstelle für Elektro-Autos in Betrieb genommen.

„Das ist ein weiterer Baustein unserer Gemeinde als Beitrag zum Klimaschutz“, beschreibt Bürgermeister Ralf Werner die Bedeutung dieser Elektro-Ladestation. Die von der Avacon errichtete Stromtankstelle bietet eine Ladeleistung von zweimal 22 Kilowatt Wechselstrom, die gleichzeitig genutzt werden können. Die Säule ist mit den gängigen Typ-2-Steckern ausgestattet. Die Gemeinde ist Eigentümerin der Stromtankstelle; im Auftrag der Kommune betreibt das Unternehmen Charge.ON die Ladesäule. Diese Firma gehört zum Eon-Konzern und hat für die Ladesäule einen Ökostromliefervertrag abgeschlossen. „Die Autofahrer tanken also klimaverträglichen ,grünen’ Strom aus erneuerbaren Energien“, hebt Werner hervor. Insgesamt rund 22.000 Euro hat die Gemeinde der Aufbau der Ladesäule gekostet: Aus einem Förderprogramm des Bunds zum Ausbau der Elektromobilität hat sie dafür etwa 8000 Euro erhalten.

Ob die Kommune weitere Stromtankstellen im Gemeindegebiet errichten lässt, ist noch nicht entschieden. „Wir warten erst einmal ab, wie der Bedarf ist“, blickt Werner voraus. Vom Tisch ist seiner Überzeugung allerdings eine Elektro-Ladestation am Vechelder Bahnhof, denn: Die Pendler stellen dort für mehrere Stunden – eben während ihrer Arbeitszeit bei einem auswärtigen Unternehmen – ihre Autos ab und würden so die Stromtankstelle über Gebühr belegen, denn das Aufladen geht sehr viel schneller vonstatten. Selbst eine Station am Rathaus erscheint vor diesem Hintergrund ungünstig. Zurzeit, berichtet Werner, befindet sich unter den gemeindlichen Fahrzeugen keim Elektro-Auto: „Wir überlegen aber, ob wir wieder E-Fahrzeuge einsetzen.“

Was hat die Gemeinde bislang für den Klimaschutz getan? „Bereits seit Jahren beziehen wir für unsere Immobilien und für die Straßenbeleuchtung ausschließlich Öko-Strom“, nennt der Verwaltungschef ein Beispiel. Wobei die Kommune auch bereits „mehr als die Hälfte der Straßenbeleuchtung auf energiesparsame LED-Beleuchtung umgestellt hat“, der Rest erfolge umgehend.

Vom Gemeinderat beschlossene Sache ist zudem der SPD-/CDU-Antrag, im Gemeindegebiet insgesamt drei Hektar mit Laubbäumen aufzuforsten: dafür sind im Haushalt für das nächste Jahr 50.000 Euro aufgeführt. Wo genau diese Aufforstung passieren soll, entscheidet der Umwelt- und Planungsausschuss Ende Januar. „Wir schlagen zwei gemeindeeigene Flächen vor“, ergänzt Werner. In der Sitzung soll auch der Antrag der Vechelder Grünen zum Klimaschutz behandelt werden.