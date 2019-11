NGG: 13 Millionen Einwegflaschen im Kreis Peine einsparbar

Die Zahl ist bombastisch: „Schon im Landkreis Peine könnten wir pro Jahr bereits rund 13 Millionen Einwegflaschen einsparen – allein bei Mineralwasser und Erfrischungsgetränken“, rechnet die Gewerkschaft Nahrung/Genuss/Gaststätten (NGG) Süd-Ost-Niedersachsen-Harz vor. Die Themen „Plastik“ und „Wertstoff PET“ sind auch Gegenstand im Buch „Design’ Dein Thinking“, das Franz Josef Linnenbaum aus Wedtlenstedt herausgegeben hat.

Doch zunächst zurück zur NGG: Die besagten 13 Millionen Plastikflaschen/Einwegflaschen könnten verhindert werden, wenn „Hersteller und Handel konsequent die gesetzliche Mehrwegquote einhielten“. Die NGG Süd-Ost-Niedersachsen-Harz geht bei der Berechnung von einem statistischen Pro-Kopf-Verbrauch von jährlich rund 148 Litern Mineralwasser und 116 Litern Erfrischungsgetränken aus. „Dabei lag der Anteil wiederbefüllbarer Mehrwegflaschen nach Angaben des Umweltbundesamts zuletzt bei lediglich 33 Prozent“, klagt die Gewerkschaft. „Gesetzlich vorgeschrieben ist seit diesem Jahr jedoch eine Mehrwegquote von 70 Prozent.“ Für die Differenz von 37 Prozent ergäbe sich, ausgehend von einer durchschnittlichen Flaschengröße von einem Liter, im Landkreis Peine eine Plastik-Ersparnis von 13 Millionen Flaschen. „Einwegflaschen drücken massiv auf die heimische Umweltbilanz. Denn die Plastikflaschen, auf die es 25 Cent Pfand gibt, werden nach nur einer Benutzung geschreddert und aufwendig recycelt“, sagt die Gewerkschafterin Katja Derer. Dagegen ersetze eine 0,7-Liter-Wasserflasche aus Glas bei der Ökobilanz 37 PET-Ein-Liter-Flaschen – zu diesem Schluss komme die Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Das Mehrwegsystem sei dabei nicht nur in puncto Umweltschutz wichtig, ergänzt Katja Derer. „Wenn Flaschen aus Glas oder robustem Plastik gesammelt, gereinigt und befüllt werden, dann sichert das auch Arbeitsplätze in der Getränkebranche – sie beschäftigt rund 4500 Menschen in Niedersachsen.“ Die NGG ruft die Getränkehersteller und den Handel dazu auf, den „Einweg-Trend auf Kosten von Umwelt und Jobs“ zu beenden. „Auch die Politik darf nicht länger tatenlos dabei zusehen, wie Mehrwegflaschen vom Markt gedrängt werden“. appelliert sie – dieses Thema gehöre bei der Bundesregierung oben auf die Agenda: „Umweltministerin Svenja Schulze sollte rasch einen Mehrweg-Gipfel einberufen – und sich dafür einsetzen, dass ein Verstoß gegen die Quote Konsequenzen hat.“ Hersteller, die die Mehrwegquote von 70 Prozent nicht einhielten, müssten bislang mit keinerlei Sanktionen rechnen, kritisiert die NGG.

„Es wird der Eindruck erweckt, dass es mit dem PET-Flaschen-Recycling einen Fortschritt im Plastik-Recycling gäbe“, kritisiert Linnenbaum: „Das Thema PET ließe sich einfach lösen, wenn die Regierungen weltweit dieses wollten. Aber die Discounter und Getränkelieferanten sind die ,Behinderer’ und haben vermutlich eine starke Lobby.“ Als die „großen Verweigerer“ brandmarkt der 79-Jährige, ein Diplomingenieur/Diplom-Wirtschaftsingenieur im Ruhestand, die Discounter, weil sie viel zu sehr auf Einweg-PET-Flaschen setzten. Denn eine Flaschenrückführung zum Abfüller „wäre teuer und passt nicht ins Konzept“. Für die Getränkelieferanten entfalle auch das „Waschen und kontrollieren der zurückgegebenen Flaschen“.

Sein Buch „Design’ Dein Thinking“ hat Linnenbaum konzipiert als Intensiv-Lehrgang für strukturiertes und kreatives Denken: Es enthält farbige Grafiken und Farben im Text – das verbessert die Effizienz beim Lernen. Das Buch ist für 39,95 Euro über Amazon erhältlich.