Diebe stehlen Technik aus Vechelder Schule - 5.000 Euro Schaden

Die Tat ereignete sich an der Albert-Schweitzer-Straße in Vechelde.

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen dem vergangenen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in eine Schule an der Albert-Schweitzer-Straße in Vechelde eingedrungen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter demnach in die Räume, wo sie Türen aufbrachen. Im Anschluss wurden mehrere Rechner, Monitore und Laptops entwendet, so Peines Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Die Täter seien unerkannt entkommen. Im Laufe der Ermittlungen seien im Außenbereich der Schule einige Rechner gefunden worden. Die Schadenshöhe betrage etwa 5000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter (05302) 8043730 in Verbindung zu setzen.