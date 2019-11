Pianoklänge und Literarisches in Köchinger St.-Marien-Kirche

Eine ganz besondere Veranstaltung haben die Gäste am Samstagabend in der St.-Marien-Kirche in Köchingen unter dem Thema „Kirche und Kultur“ erlebt. Das Publikum bekam ein Konzert mit Lesung bei Kerzenschein geboten – dies alles mit dem amüsanten Titel „Möchten Sie Mozart gewesen sein?“ versehen....