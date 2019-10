Auf ins Riesengebirge: Groß Gleidinger im Land des Rübezahls

Die Vereinsfahrt des SV Rot-Weiß Groß Gleidingen führte die Reisenden in diesem Jahr in das polnische Riesengebirge – das Land des Rübezahls.

Direkt nach der Ankunft in Hirschberg lernten die Groß Gleidinger die Stadt bei einer Stadtführung kennen, teilt der Verein mit. Nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen bezogen die Reisenden ihre Hotelzimmer im Mercure Hotel in Hirschberg. Anschließend fand ein Tanzabend bis spät in die Nacht statt.

Am zweiten Reisetag unternahm die Reisegruppe eine Rundfahrt durch das Riesengebirge. Die Höhepunkte dieser ganztägigen Tour waren die Fahrt mit dem Sessellift auf die 1320 Meter hohe Schneekoppe und die Besichtigung der Wang-Kirche – eine norwegische Stabholzkirche. Am Abend saßen die Reisenden noch gemütlich bei Bier, Wein und alkoholfreien Getränken zusammen.

Am Sonntag ging es schon wieder zurück nach Groß Gleidingen. Auf der Fahrt wurden zwei Zwischenstopps eingelegt. Einer dieser Stopps war Lomnitz. Dort wurde das Schloss besichtigt. Die zweite Pause fand in Görlitz statt. Anschließend ging es zurück.

Auch im nächsten Jahr wird es mit dem Sportverein SV Rot-Weiß Groß Gleidingen wieder auf eine Vereinsfahrt für Vereinsmitglieder und Freunde gehen.