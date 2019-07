Wenn ein Haustier stirbt – „Rosengarten“ aus Wahle hilft

Rosengarten – ein Wort, mit dem sich Positives verbinden lässt: Gerade deshalb hat sich das Tierbestattungsunternehmen mit Hauptsitz in Badbergen (Landkreis Osnabrück) für diesen poetischen Namen entschieden; in Wahle befindet sich eine Niederlassung der Firma, die sich Tierbesitzern im Trauerfall annimmt.

Für dieses gleichnamige Unternehmen steht der Rosengarten für ein würdevolles Abschiednehmen von geliebten Haustieren. „Zu uns kommen Haustierbesitzer, wenn sie wissen, dass Hund, Katze, Meerschweinchen, Vogel oder sogar Leguan nur noch eine kurze Zeit auf der Welt sein werden“, erklärt Pressereferentin Svenja Holle. Die Firma Rosengarten gibt es seit 16 Jahren, sie hat 35 Filialen in ganz Deutschland und vier Krematorien.

Der Grund für die Filialeröffnung in Wahle ist eine optimale Nahversorgung. Holle: „Wenn ein geliebtes Tier stirbt, wollen wir es zeitnah abholen können – zumindest sollen die Tierhalter keinen weiten Anfahrtsweg haben“, erklärt die Referentin den Hintergedanken in dieser „sehr emotionalen Situation“. Svenja Holle ist deutschlandweit unterwegs und besucht Tierarztpraxen, um den „Rosengarten“ bekannt zu machen: „Auch Tierärzte und Helfer sind froh, wenn sie gleich wissen, wen sie anrufen können, oder Tierbesitzern eine Adresse geben können.“

Worum geht es dem vierköpfigen Team vom „Rosengarten“ in Wahle? Darum, wie das Tier – oft ein jahrelanger Wegbegleiter – beerdigt werden soll; wie die schönen Erlebnisse, das tägliche Miteinander aufzubewahren sind. So ist zu klären, ob das Tier in eine Einzel-, Gemeinschafts- oder Basiskremierung kommt. Svenja Holle: „Nur bei der Einzelkremierung erhält der Besitzer die Asche des Tieres in einer Urne. Bei den anderen Kremierungen bleibt die Asche in Badbergen und wird auf einer nicht mehr landwirtschaftlichen Fläche verstreut.“

Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier hat sich verändert: Hund oder Katze sind zunehmend der Lebensmittelpunkt. Das sei auch der Grund, warum Tierbestattungen zugenommen hätten, berichtet Svenja Holle. So fänden in der Zentrale in Badbergen täglich bis zu vier Tier-Kremierungen statt. Viele Besitzer bewahren die Asche ihrer Zwei- und Vierbeiner in einer Schmuckurne (Herz- oder Tierform) Zuhause auf. „Aber auch Bilderrahmenurnen werden gern genommen,“ erklärt Holle. Es gibt sogar die Möglichkeit, aus der Asche einen Diamanten fertigen zu lassen.

Die Firma „Rosengarten“ (Tierbestattungen) befindet sich in Wahle, Schulstraße 30, Telefon (05302) 8053159. Weitere Infos unter www.tierbestattungen-braunschweig.de im Internet. Das Team mit zertifizierten Tierbestattern besteht in Wahle aus Anke Simon, Claudia Schwarzenberg, Viktoria Merinjan und Anke Seedler.