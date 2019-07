Denstorfer Karneval sucht dringend eine neue Bleibe

Der Abriss der Traditionsgaststätte Dorfkrug an der Krugstraße/Hindenburgstraße in Denstorf – er ist ein Schlag ins Gesicht auch für die Vereine. Schon seit Jahrzehnten hat der Carneval-Club Denstorf im Dorfkrug seinen Karneval veranstaltet – damit ist nun Schluss.

„Es gibt Ideen, was den künftigen Veranstaltungsort anbelangt, aber entschieden ist noch nichts“, verrät Harald Weber vom Carneval-Club. Am 26. September trifft sich der Verein zur Sitzung, dann werde über die künftige Spielstätte gesprochen. „Der Saal im Dorfkrug war ideal für unsere Veranstaltungen“, blickt Weber wehmütig zurück. Der neue Eigentümer der Gaststätte habe aber kein Interesse am Dorfkrug gehabt – mit dem Bau von Wohnungen lasse sich auf dieser Fläche mehr Geld verdienen, daher der Abriss.

Im Denstorfer Dorfgemeinschaftshaus (DGH) hat der Karneval zwar bereits schon stattgefunden, doch dort ist es „eigentlich zu klein für uns“, meint Weber. Denn im DGH haben vielleicht 60 Gäste Platz, im Saal des Dorfkrugs seien es rund 150 Besucher gewesen. Theoretisch denkbar ist als neuer Spielort das Denstorfer Feuerwehrhaus, aber „ich weiß gar nicht, ob wir da reindürfen“, gibt der Denstorfer zu bedenken. Im Gespräch ist aber auch eine Halle im Privatbesitz in Denstorf.

Darüber hinaus gibt es bereits die Gedanken, der Denstorfer Karneval könnte mit seinen Veranstaltungen auch in den Nachbarort Vechelde ziehen – beispielsweise in die Gaststätte Geldmacher an der Hildesheimer Straße oder gar ins (gemeindeeigene) Bürgerzentrum. Ob es soweit kommen wird – Ende September werden sie in Denstorf wohl klarer sehen.

Unterdessen hat der Abriss des Dorfkrugs und nebenan der Schlachterei mitsamt Wohnhaus längst begonnen: Auf der Gaststättenfläche will der neue Eigentümer zwei Mehrfamilienhäuser errichten, auf dem Areal mit der Schlachterei mitsamt Wohnhaus soll ein Acht-Familienhaus entstehen.