Zirkus gastiert in Wedtlenstedt

Wedtlenstedt . Zirkusfreunde aufgepasst: Von Donnerstag, 14. Juni, bis einschließlich Sonntag, 17. Juni, gastiert der Zirkus Bravo mit Clowns, Tieren und Akrobaten auf dem Festplatz in Wedtlenstedt am Ackerweg. Die Vorführungen sind am Donnerstag und am Freitag ab 16 Uhr (jeweils Familientag), am Samstag ab 11...