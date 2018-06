Denstorf Mit mehreren Schriftzügen haben bisher unbekannte Täter offenbar am Montagvormittag eine Hauswand in Denstorf, Heerstraße, beschmiert. Der größte Schriftzug nimmt eine Fläche von rund zwei Quadratmetern ein. Weil sich der Tatort an der Hauptverkehrsstraße (Bundesstraße 1) befindet, hofft die Polizei in Peine auf Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder