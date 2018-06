Frühschoppen mit dem Vallstedter Musikzug

Vallstedt Der Vallstedter Musikzug lädt zur Scheunenparty. Am Samstag, 16. Juni, 20 Uhr, sorgen Solid Line und DJ Wolfram Eimecke für Unterhaltung. Am Sonntag, 17. Juni, findet ab 10.30 Uhr der musikalische Frühschoppen statt: Gast ist die Trachtenkapelle St. Barbara. Beides findet statt in der...