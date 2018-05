Ortsrat Wedtlenstedt spricht über Straßen

Wedtlenstedt Über die Straßenunterhaltungsmaßnahmen in diesem Jahr und die Vergabe von Ortsratsmittel spricht der Ortsrat Wedtlenstedt am Dienstag, 8. Mai, ab 20 Uhr in Dorfgemeinschaftshaus in Wedtlenstedt. Außerdem gibt es eine Aussprache über die Ortsbegehung.