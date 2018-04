2,83 Promille: Fahrer beschädigt anderes Auto beim Einparken

Vechelde In der Hildesheimer Straße in Vechelde ist es am vergangenen Sonntag um 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-Jähriger Autofahrer aus Vechelde hat beim Einparken einen dort abgestellten PKW beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen den Unfall beobachtet und die Beamten...