Mehrere Einsätze für die Feuerwehr in Broistedt

Auf den Wetterapps und Regenradars gab es am Freitagabend ein paar lila Punkte, also die Farbe für Starkregen. Während Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst zunächst noch „alles ruhig“ auf Nachfrage meldete, gab es zumindest in Broistedt einiges zu tun für die Freiwillige Feuerwehr.

Die Broistedter Wehr teilt auf ihrer Facebook-Seite zu den Wettervorfällen am Freitagabend mit: „Kurzes, starkes Unwetter! 4 Einsätze.“ Es wird von „einem kurzen, aber heftigen Starkregen mit Sturmböen“ berichtet.

Konkret heißt es: „Um 18.30 Uhr wurden wir zu einem umgestürzten Baum auf einem Pkw auf die L 475 Richtung Vallstedt alarmiert. Während der Anfahrt wurde uns ein Wassereinbruch in einem Wohnhaus in der Straße „Am Naturbad“ gemeldet. So teilten wir uns auf, und jeweils ein Einsatzfahrzeug fuhr die Einsatzstellen gleichzeitig an. Als diese Einsatzstellen abgearbeitet waren, wurde uns ein Baum auf mehreren Pkw im Bereich „Zum Sportpark“ und Wasser in einem Keller im Haferweg durch die Leitstelle gemeldet. Auch diese Einsatzstellen wurden gleichzeitig abgearbeitet. Nach ca. 2,5 h konnten wir wieder einrücken. Hier mussten Geräte gereinigt und wieder verlastet werden.“

