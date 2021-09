Wie lange scheint die Sonne noch auf das „Gelbe Haus“ mit der Nummer 8 in der Straße Sackgasse in Lengede (mit Garage davor)? Es gehört inzwischen der Gemeinde. Die will an den Investor für das Areal verkaufen. Der braucht den Platz, der Abriss ist wahrscheinlich – aus Sicht einiger längst beschlossen...