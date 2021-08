Auseinandersetzung in Lengede 32-Jähriger schlägt in Lengede mit Faust auf Opfer (43) ein

Die Polizei ist – wie sie jetzt erst mitteilt – bereits am Donnerstag gegen 21.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in eine Wohnung in der Salzgitter Straße in Lengede gerufen worden. Die Ermittlungen ergaben, dass nach einem Streit ein 32-Jähriger mit der Faust auf ein 43-jähriges Opfer eingeschlagen und dieses sowohl im Gesicht als auch im Oberkörperbereich verletzt hatte.

Gegen zwei Personen bestand Haftbefehl

Eine weitere 36-Jährige soll schließlich die Geldbörse des Opfers mit Bargeld und ein Smartphone gestohlen haben. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen von einem 51-Jährigen gefahren wurde. Die Polizei fasste alle drei. Gegen zwei Personen bestand bereits ein Haftbefehl, der 32-Jährige wurde festgenommen. Ein Täter leistete bei der Durchsuchung Widerstand und trat in Richtung der Beamten.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de