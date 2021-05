Testen in Lengede

Testen in Lengede Lengede gibt Übersicht zu Schnelltests in den Orten

Die Gemeinde Lengede gibt eine Übersicht über die Corona-Schnelltestmöglichkeiten in ihrem Bereich. In Kooperation mit dem Fitnessstudio Löwen Fitness gebe es verschiedene Möglichkeiten, einen Corona-Schnelltest vornehmen zu lassen.

Fitnessstudio Löwen Fitness, Erzring 5, Lengede, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, (0531) 96670875, www.loewen-fitness.de Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Ehemaliger Penny-Markt, Bodenstedter Weg 15, Lengede, Montag, 8.30 bis 13.30 Uhr, Dienstag, 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch, 13.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag, 8.30 bis 13.30 Uhr, Freitag, 8.30 bis 13.30 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Übrige Ortschaften: Das mobile Schnelltest-Team ist laut Gemeinde in den übrigen Ortschaften jeden Samstag zu diesen Zeiten vor Ort: Broistedt, 9 bis 10.30 Uhr, Parkplatz Schützenhaus, Bahnhofstraße 2; Barbecke, 10.30 bis 12 Uhr, Parkstreifen vor dem Schützenhaus, Schützenstraße 6; Woltwiesche, 12 bis 13.30 Uhr, Parkplatz am Sportheim, Fuhsestraße 10; Klein Lafferde, 13.30 bis 15 Uhr, Dorfplatz, Peiner Straße. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, daher kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen, so die Verwaltung. Der Personalausweis ist mitzubringen.

red