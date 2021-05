Woltwiescher Wehr lernt neues Fahrzeug kennen

Woltwiesche. Die Feuerwehrarbeit ist in Pandemie-Zeiten nicht einfach. Videotechnik kommt zum Einsatz. Gemeinsam wird nach vorn geschaut.

Hilfe in Pandemie-Zeiten

„Trotz Corona ist bei der Feuerwehr Woltwiesche einiges passiert“, berichtet Ortsbrandmeister Sebastian Scheller. Gerne würde er persönlich in Treffen, Besprechungen und Versammlungen die aktiven, passiven und fördernden Feuerwehrleute informieren, doch dies gehe angesichts der aktuellen Corona-Lage weiter nur schriftlich, bedauert er.

Rückblick auf das Geschehen

Rückblick: Zum Jahreswechsel gab es zwei Einsätze, bei dem der Fachzug Bahnerden nach Edemissen gerufen wurde sowie sich ein Feuerschein-Alarm in Lengede als Garten-Feuertonne entpuppte.

Seit das neue Löschgruppenfahrzeug (LF 10) im Einsatz ist, sorgt es für strahlende Augen bei den Kameraden. Zwar wurde die erforderliche Einweisung der Aktiven in Fahrzeug und neue Technik durch die Pandemie stark behindert, doch alle haben eine Möglichkeit dazu bekommen. Inzwischen gab es für das neue LF 10 drei Einsätze. In Lengede brannte ein Gartenhaus, und ein Heimrauchmelder löste Ostern Alarm aus. Im Mai brannte dann ein Mülleimer in der Woltwiescher Feldmark. Insgesamt gingen die Einsätze während der Pandemie zurück – und der Rest ist laut Ortsbrandmeister „Tagesgeschäft“.

Ausbildung läuft wieder

Seit zwei Wochen wird bei der Woltwiescher Wehr auch wieder ausgebildet und in Staffelstärke (sechs Personen) geht es in die Wissensvermittlung rund ums neue Fahrzeug. Neue Medientechnik hielt mit Videokonferenzen bei den Aktiven Einzug, und die Jugendfeuerwehr hat sich mit viel Engagement auf dem Bildschirm schon zweimal ausgetauscht. Belohnt wurden die Videodienste mit einer Tüte Naschwerk und Getränken. Alle Übungsdienste wurden laut Scheller natürlich durch die AHA-Regeln und Corona-Selbsttests abgesichert.

Überörtliche Ausbildung hat gelitten

Gelitten hat dagegen die überörtliche Ausbildung, erläutert Scheller die Situation. Ein Truppmann-Lehrgang hat kürzlich wieder in Peine stattgefunden, doch alle anderen Seminare in Peine und Celle wurden abgesagt. Hier kommt nach seiner Einschätzung auf die Feuerwehren noch ein großes Stück Arbeit und Geduld zu.

Impfung für 70 Feuerwehrleute

„Eine wichtige und tolle Aktion organisierten wir mit einem Team des Landkreises Peine“, freuen sich laut Scheller die Woltwiescher über die gelungene Erstimpfung für 70 Feuerwehrleute aus der Gemeinde Lengede.

Bei Facebook und Instagram

„Auf unsere digitalen Angebote möchte ich noch einmal hinweisen“, betont Scheller. Dort seien Wehr und Spielmannszug mit einer eigenen Website und Facebook-Account vertreten. Die Jugendfeuerwehr präsentiere sich bei Instagram. Dabei gab es eine Aktion unter dem Motto #bluelightfirechallenge, mit der gezeigt werden soll, dass „die Feuerwehren da sind“.

Fahrzeugpräsentation soll folgen

„Gerne würden wir den Bürgern unser neues Fahrzeug präsentieren“, nennt der Ortsbrandmeister als einen Wunsch für die nahe Zukunft, doch man müsse weiter „auf Sicht planen“ und er wolle keine voreiligen Versprechungen machen.