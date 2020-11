Lengede – Fahrer muss nach zwei Alkotests Auto stehen lassen

Die Kontrolle fand an der Straße An der Realschule statt.

Lengede. Der Mann wurde in der Nacht zu Mittwoch in Lengede kontrolliert. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Während einer Verkehrskontrolle in Lengede an der Straße An der Realschule am Mittwoch, 11. November, 0.25 Uhr, haben die Beamten laut Polizeibericht bei einem 30-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrnehmen können. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von zirka ein Promille ergeben.

Polizei macht zweiten Test

Während einer weiteren Messung an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten sei ein Wert von fast 0,9 Promille ermittelt worden. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, so die Mitteilung.

red